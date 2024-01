1 Die Lokführer wollen erneut streiken von Mittwoch bis Freitag. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Pendler müssen mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen: Die Lokführer haben angekündigt, dass sie von Mittwoch an drei Tage lang streiken wollen.









Link kopiert



Der Tarifkonflikt geht in die nächste Runde: Die Lokführer wollen in dieser Woche drei Tage lang streiken. Das kündigte die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) am Sonntagabend an. Der Streik soll am Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen und bis Freitagabend um 18 Uhr dauern.