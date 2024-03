Landstraße zwischen Villingen und Pfaffenweiler gesperrt – so verläuft die Umleitung

1 Die Kuhmoosbachbrücke an der Landstraße zwischen Villingen und Pfaffenweiler ist unscheinbar, sorgt nun aber für eine Vollsperrung. Foto: Marc Eich

Aufgepasst! Nach Ostern ist die Landstraße zwischen Villingen und Pfaffenweiler für ein halbes Jahr gesperrt. Grund ist die Sanierung einer Brücke. Das zuständige Regierungspräsidium hat nun auch zu den Umleitungsrouten Details genannt.









Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg erneuert die Kuhmoosbachbrücke an der L 181 zwischen Pfaffenweiler und Villingen. Dazu muss die Landesstraße ab Dienstag, 2. April, zwischen Pfaffenweiler und dem Sportzentrum Friedengrund in Villingen für voraussichtlich sechs Monate voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in der Zeit über Tannheim, Brigachtal und Marbach umgeleitet.