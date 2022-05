Polizei stellt in Schwenningen Drogen und Waffe sicher

1 Das Spezialeinsatzkommando (SEK) hat am Donnerstag ein Objekt in Schwenningen durchsucht. Foto: Eich

Nach dem SEK-Einsatz in Schwenningen am Donnerstagmorgen haben die Ermittlungsbehörden nun weitere Details zu den Hintergründen der Durchsuchungsaktion mitgeteilt.















Villingen-Schwenningen - Rauschgiftermittler der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben am Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen und Objekte im Schwarzwald-Baar-Kreis durchsucht, weil sie Hinweise auf einen illegalen Handel mit Kokain und Amphetamin hatten, wie in einer Pressemitteilung zu lesen ist. Die Staatsanwaltschaft Konstanz erwirkte die hierzu erforderlichen Durchsuchungsbeschlüsse.

Die Beamten stellten bei den Durchsuchungen, bei denen auch ein Spezialeinsatzkommando und Diensthunde dabei waren, neben kleineren Mengen Haschisch und Marihuana auch mehr als 200 Gramm Amphetamin, mehrere Ecstasytabletten und Testosterongel sicher.

35-Jähriger in Untersuchungshaft

In einem Auto, das dem 35 Jahre alten Hauptbeschuldigten zugeordnet werden konnte, beschlagnahmten die Beamten einen Waffenkoffer mit einer Kriegswaffe samt Magazinen und Munition. Offenbar hatten die Beamten geahnt, dass einer der Beschuldigten bewaffnet ist und zogen deshalb das SEK hinzu. Gegen den 35-Jährigen erließ der zuständige Haftrichter am Freitag Haftbefehl. Der 35-Jährige kam sofort in Untersuchungshaft. Sein 24-jährige Komplize, gegen den die Kripo ebenfalls seit längerer Zeit ermittelt, kam auf freien Fuß.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.