1 Beim SV Seedorf hoffen die Anhänger, dass Jonas Haag seine Torjägerqualitäten im Derby gegen den SV Zimmern unter Beweis stellen kann. Foto: Rudolf

Mit Spannung fiebert man dem Aufeinandertreffen zwischen dem SV Seedorf und SV Zimmern entgegen. Im Vergleich zum etablierten Landesligisten der Gäste erlebt der SVS in seiner kurzen Zeit in dieser Liga ein seine wohl beste Saison.















SV Seedorf – SV Zimmern (Samstag, 15.30 Uhr). Die Gastgeber behaupten sich konstant in der Spitzengruppe, haben sogar fünf Punkte mehr auf dem Konto gegenüber dem SV Zimmern (21). Die Stärken beider Mannschaften sind ähnlich gelagert, vor allem, was die Defensive betrifft. So spricht Tobias Heizmann, Spielertrainer des SV Seedorf, "von zwei Gegnern auf Augenhöhe." Der Ausgang scheint völlig offen, zumal es sich um ein Derby handelt. "Wir haben ein Heimspiel und wollen natürlich gewinnen, für uns wäre aber auch ein Unentschieden O.k.", meint Heizmann zur Ausgangslage.

"Personell können wir aus dem Vollen schöpfen, es sind alle Mann an Bord“", zeigt er sich zufrieden. Denn so könne er mit seinem Trainerkollegen Tobas Bea auch Spielerwechsel vornehmen, kommen von der Bank neue Impulse. Darauf führen die SVS-Spielertrainer auch den guten Lauf der Gastgeber zurück. Oder auch Akteuren nötige Ruhephasen geben.

"Wo wir stehen, das haben wir uns aufgrund einer super Teamleistung erarbeitet. Man merkt es gerade in dieser Saison, dass die jungen Spieler gereift sind", so Heizmann. Auch wenn der SVS-Spielertrainer, der selbst auch wieder einsatzfähig ist, gewinnen will, weiß er, "es wird eine enge Kiste, wird sicher auch auf die Tagesform ankommen, wie das Spiel ausgeht."

Zimmerns Trainer Gunter Welzer freut sich auf das Derby beim SVS. "Es wird eine enge Kiste, weil sicher keiner verlieren möchte. Unser Ziel ist nach zuletzt zwei knappen Niederlagen nicht ein drittes Mal zu verlieren. Wir wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mit nehmen", zeigt er sich optimistisch.

Wie er die Seedorfer in Schach halten möchte verrät er nicht. "Natürlich machen wir uns intensiv Gedanken, mit welchem Matchplan wir die Partie angehen werden. Ich habe Seedorf schon mehrfach beobachtet und da wissen wir was auf uns zukommt", sind die Gastgeber für Welzer aus mehrerlei Gründen Favorit für den Lokalkampf.

"Seedorf ist Tabellendritter, dies kommt nicht von ungefähr, da sie einen guten Lauf haben. Dann den Heimvorteil und sie haben eine eingespielte Mannschaft seit Wochen mit wenig Änderungen im Vergleich zu uns. Zudem neben den beiden erfahrenen Bea und Heizmann die schnellen Offensivspieler Ritzel und Haag. Die müssen wir in den Griff. Sie haben ein gutes Umschaltspiel und starke Standards."

Der SVZ-Coach sah Seedorf beim packenden 3:3 gegen den VfL Nagold. "Dieses Spiel brachte viele gute Erkenntnisse, als der SVS mit 0:3 zurück lag und dann noch 3:3 gespielt hat“, rechnet er damit, "dass in diesem Derby viel über Einsatz, Kampfkraft, Leidenschaft und Wille die Mentalität mitentscheiden dürfte." Personell fallen bei Zimmern nur die Langzeitverletzten Yasin Bozkurt und Luca Barroi aus. Alle anderen Spieler sind an Bord. "Wir haben im Kader die Qual der Wahl", ist Welzer der Konkurrenzkampf dennoch nicht intensiv genug, "das durch Studienbeginn, Schichtarbeit und überregionale Arbeitsstellen nicht alle Akteure im Training vor Ort sind. Die Lage hat sich jedoch mit weniger Verletzten und Urlaubern deutlich entspannt."