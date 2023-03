8 Es ist wieder Rosennacht: David Jackson muss sich entscheiden. Foto: RTL

20 Kandidatinnen sind nach der ersten Nacht der Rosen bei „Der Bachelor“ auf RTL übrig und wollen die Gunst von David Jackson für sich gewinnen. Wirklich alle 20 Kandidatinnen? Zumindest eine unter ihnen hat so gar keine Lust mehr auf ein weiteres Kennenlernen: Kandidatin Danielle können weder die definierten Muskeln des Stuttgarters, noch das schöne Wetter in Mexiko zum Lächeln bringen. Sie möchte so schnell wie möglich wieder nach Hause – denn sie kann sich eine Zukunft mit David nicht vorstellen. Also verschwindet sie sang- und klanglos und bestärkt von den Mitkandidatinnen aus der Villa. Eine Konkurrentin weniger.

Angelina aus Albstadt kommt beim Bachelor gut an

Davon bekommt David überhaupt nichts mit, denn dieser befindet sich mitten in seinem ersten Date mit gleich vier Frauen: Angelina, Tami, Henriette und Leyla dürfen – oder müssen – mit dem Bachelor den für die Sendung obligatorischen Fallschirmsprung wagen. Während sich Tami auf den Sprung in die Tiefe freut, ist den anderen Frauen eher mulmig zumute. Doch ihr Mut zahlt sich zumindest für Angelina aus Albstadt aus. David bittet sie nach dem Sprung um ein Gespräch am Strand unter vier Augen. Während sie schwärmt: „Leuchtende Augen und Humor – der Kerle hat einfach beides“, erkennt David „eine Goofy-Seite an ihr.“ Das scheint er aber als Kompliment gemeint zu haben, denn zum Ende des Gruppen-Dates hin bittet er sie um weitere gemeinsame Zeit. Die beiden Schwaben setzen Baby-Schildkröten in Meeresnähe aus und erkennen dabei, dass sie mehr Gemeinsamkeiten als nur eine ähnliche Herkunft haben. Beide schmökern gerne in Psychologie-Ratgebern und haben Spitznamen.

Nachdem Angelina zurück in der Villa ist, reagieren die anderen Frauen mit Neugierde und Eifersucht. Doch schon am nächsten Tag hat eine weitere Kandidatin allen Grund zur Freude. Chiara wird zu einem Einzeldate mit David eingeladen. Beide bekommen getrennt voneinander einen Tanz beigebracht, den sie anschließend gemeinsam performen sollen – ein Kennenlernen ohne Worte. Davids Fazit: „Chiara hat ordentlich beeindruckt.“

Unterdessen wird die Stimmung in der Villa unter den Kandidatinnen, die zu keiner Verabredung mit dem begehrten Junggeselle eingeladen werden, von Tag zu Tag schlechter. In der Sonne am Pool herumzuliegen und Sekt zu schlürfen, scheint für die meisten eine Zumutung zu sein. Langeweile kommt auf. Dabei zeigt sich beim letzten Gruppen-Date für die erste Woche, dass es manchmal besser ist, im Hintergrund zu bleiben. Denn bei einem Ausflug zu einer Strandbar mit Manina, Saskia, Pamela, Jana, Alyssa, Colleen und Fiona kommen dem Bachelor Zweifel an zwei Kandidatinnen. Colleen erzählt von ihren Erfahrungen in einer anderen Realityshow und ihrem daraus resultierenden Erfolg auf Instagram. Geht es der Kandidatin überhaupt darum, die große Liebe zu finden oder nur darum, bekannter zu werden? Auch Saskia fällt erneut negativ auf, als sie auf Davids Frage, ob jemand Lust auf Eis habe, antwortet: „Ich will dich als Schokolade.“ Für David ist diese, auf seine Hautfarbe bezogene, Äußerung ein „No-Go“.

Zwei Kandidatinnen bekommen keine Rose überreicht

In der Nacht der Rosen gibt es dann eine Überraschung: Alle sieben Frauen, mit denen David keine Verabredung in der ersten Woche hatte, bekommen von ihm schon vorab eine Rose überreicht. Pamela aus Freiburg dagegen, die sich zuvor sicher war, trotz ihrer zurückhaltenden Art eine Rose ergattern zu können, geht leer aus. Ebenso wie Saskia aus Münster, die nicht nur mit ihrem unangebrachten Spruch beim Bachelor auf wenig Gegenliebe stieß. Somit starten nur noch 17 Kandidatinnen in eine neue Woche in Mexiko – zu sehen bei „ Der Bachelor“ Mittwoch, 15. März, um 20. 15 Uhr auf RTL, oder bei RTL+.