Zwölf Kandidatinnen sind noch übrig bei „Der Bachelor“ auf RTL, die das Herz des Stuttgarters David Jackson gewinnen wollen oder zumindest so tun als ob. Denn welche Kandidatin es ernst meint mit der Suche nach der großen Liebe über eine Fernsehsendung, bleibt auch in Folge fünf das beherrschende Streitthema unter den Frauen. Eine, die über alle Zweifel erhaben scheint, ist die 26-jährige Yolanda aus Hamburg. Die Frau mit der tiefen Stimme bekommt die Chance auf das erste Einzeldate der Woche mit dem Junggesellen David. Die beiden dinieren gemeinsam romantisch am Strand, anschließend geht es in den Pool und sie füttern sich gegenseitig. Zum Ende des Abends gibt es zwar keinen Kuss, aber eine Rose für Yolanda. Das bedeutet, dass der Bachelor sie auch in der darauffolgenden Woche noch mit dabei haben will.

Die Schwester gibt dem Bachelor Tipps in Liebesdingen

Am nächsten Tag gibt es eine Überraschung: Davids Zwillingsschwester Charlene ist angereist, um die Damen unter die Lupe zu nehmen. Nach einigen Gesprächen mit den Kandidatinnen soll sie entscheiden, mit wem David das nächste Einzeldate hat. Ihre Wahl fällt auf Rebecca, die im Gespräch sehr offensiv ihren Wunsch, möglichst bald eine Familie zu gründen, kundgetan hatte. Beim anschließenden romantischen Abendessen mit David sieht sich Rebecca schon fast am Ziel ihrer Träume: „Ich glaube, dass wir ein gutes Pärchen abgeben würden“, sagt sie in die Kamera. Und tatsächlich halten die beiden Händchen – und beide sprechen anschließend davon, dass nicht mehr viel zum Kuss gefehlt habe.

Für die Konkurrentinnen, die Rebecca nach ihrem Date ausfragen, zählen aber nur die Fakten. Rebeccas Erklärung, dass sich der selbstbewusste David wohl nicht getraut habe, bezweifeln die anderen Frauen hinter ihrem Rücken.

Überhaupt gibt es dicke Luft in der Villa. Chiara sind die Gerüchte über sie zu Ohren gekommen. Demnach soll sie es nicht ernst mit David meinen, sondern durch die Sendung nur ihr eigentliches Ziel verfolgen, selbst Bachelorette zu werden. Dass es ein wenig absurd anmutet, einer Frau vorzuwerfen, dass sie bei einem Fernsehformat mitmacht, um selbst bekannt zu werden und nicht, um einem ihr zuvor unbekannten Mann zu gefallen, scheint niemandem aufzufallen. Leyla betont dagegen, dass sie Chiara „im Auge behalten“ wolle.

Zwei Kandidatinnen verzichten freiwillig auf ein weiteres Kennenlernen

Leyla selbst will in der Nacht der Rosen endlich mit David ins Gespräch kommen. Doch wieder hat sie Pech gehabt. Gerade als sie es sich neben ihrem Traummann bequem gemacht hat, sucht Giovanna das Gespräch mit David unter vier Augen. Wie schon drei Kandidatinnen vor ihr, will auch die 27-Jährige nicht mehr darauf warten, ob sie eine Rose bekommt oder nicht. Sie verabschiedet sich lieber selbst vom Bachelor, mit dem sie sich keine Zukunft vorstellen kann. Doch das war nicht die letzte Hiobsbotschaft für den Junggesellen. Denn auch Tami, die starkes Heimweh plagt, will nicht länger in Mexiko bleiben. Als sie sich überlegt, ob sie gehen soll oder nicht, wird sie von Chiara in ihrer Entscheidung bestärkt. Im Wechsel zu dieser Szene blendet RTL Leyla ein, die behauptet, dass Chiara in der Villa die Strippen zieht: „Viele haben Angst vor Chiara.“

Tami jedenfalls hat sich entschieden und verabschiedet sich auch vor der Rosenvergabe von David. „Ich will meine Zeit nicht verschwenden und seine auch nicht“, erklärt sie.

Ein heimlicher Kuss auf dem Dach

Um dem Abend doch noch eine positive Wendung zu geben, schnappt sich David Rebecca und verschwindet mit ihr auf dem Dach der Villa. Dort bekommt Rebecca nicht nur eine Rose, sondern auch den heiß ersehnten Kuss. Davon ahnen die anderen Frauen jedoch noch nichts. Bei der anschließenden Rosenvergabe geht dieses Mal die 27-jährige Colleen aus Köln leer aus. Influencer David war sich bei ihr nie ganz sicher gewesen, ob sie es ehrlich meint, oder doch nur ihre Influencerinnen-Karriere ankurbeln will. Wenigstens scheint ihm der Widerspruch aufzufallen: „Es ist unfair dir gegenüber, weil ich mach ja auch den Job.“

Wie es mit dem Bachelor und den neun übrig gebliebenen Kandidatinnen weiter geht, zeigt RTL am Mittwoch, 5. April, um 20.15 Uhr, oder vorab bei RTL+.