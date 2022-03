21 Christina konnte den Abstand zu ihren Konkurrentinnen nicht mehr Foto: RTL

In Folge acht der RTL-Datingshow lernen fünf Frauen Dominik Stuckmanns Mutter kennen. Eine muss direkt im Anschluss gehen und auch eine andere hat der Junggeselle offenbar lange vor der Nacht der Rosen abgeschrieben.















Link kopiert

Aus zwei mach sieben – so viele Frauen hat Bachelor Dominik Stuckmann nach Folge acht des RTL-Datingformats seiner Mutter vorgestellt. Bislang, das betont der 30-Jährige, hatten nur zwei Frauen in seinem Leben Bekanntschaft mit der Bachelor-Mama gemacht; in der Datingshow waren an diesem Mittwochabend dann gleich fünf auf einmal an der Reihe.

Das ist aber weniger spektakulär als von RTL und dem Bachelor selbst in der Vorwoche angekündigt. Geredet wird – wie so oft – nicht viel, oder der Zuschauer vor dem Fernseher bekommt es jedenfalls nicht mit. Nur Anna tanzt aus der Reihe, stellt auch mal Mama-Stuckmann eine Frage zu Dominik, so dass schon eher ein Gespräch entsteht, das weniger einem Verhör gleicht. Für eine Empfehlung reicht es trotzdem nicht. Mit wem Dominiks Mutter stattdessen sympathisiert und warum sehr schnell klar ist, welche drei Kandidatinnen weiterkommen, lesen Sie in unserem Schnellcheck.

Geschenke für Mama

Die RTL-Datingshow neigt sich dem Ende zu und fünf Kandidatinnen lernen in Folge acht Dominik Stuckmanns Mutter kennen. Nele und Jana-Maria – die beiden Favoritinnen des Junggesellen – dürfen aber nicht wie die anderen Frauen alleine mit ihr sprechen, sondern werden von dem Rosenkavalier in ein Dreiergespräch geschickt. Um zu sehen, wie die beiden mit der Situation umgingen, erklärt Stuckmann.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Diese TV-Comebacks wünschen wir uns

Nele jedenfalls zögert nicht lange und zieht für Mama-Bachelor ein Geschenk aus der Tasche – „ein mexikanisches Herz“, wie sie erklärt. Und Jana-Maria zieht nach: mit einem Geschenk für Dominiks Schwester. Und seine Mutter. Und seinen Vater.

Für Nele war’s „schon ein bisschen komisch“, Mama-Stuckmann hats gefallen. Sie findet, dass beide gut zu ihrem Sohn passen würden, auch Christina könne sie sich an dessen Seite vorstellen. Ob der Bachelor bei seiner nachfolgenden Entscheidung dem Rat seiner Mutter folgt oder sich ohnehin so entschieden hätte, ist offen. Jedenfalls muss Chiara direkt nach dem Kennenlernen gehen.

Date mit veralteten Rollenbildern

Beim Kochdate packen der Bachelor und Nele mal kurz veraltete Rollenbilder aus. Er fühle sich in der Küche immer so hilflos, sagt Stuckmann und Nele erwidert: „Typisch Mann.“ Der Bachelor findest es „schön, wenn die Frau kochen kann“, auch wenn er das nicht brauche.

Stuckmann rudert dann jedenfalls noch weiter zurück und erzählt den Zuschauern vor dem Fernseher, dass er keine Frau brauche, die ihn bemuttere, sondern eine, die sage, „koch’ deinen eigenen Scheiß, wenn du jetzt Hunger hast“. Wirklich?

Die mit dem letzten Wort

„Küss nicht so viel“, sagt Kandidatin Jana-Maria, als sie sich nach ihrem Einzeldate vom Rosenkavalier verabschiedet und hat damit – wie so oft in dieser Bachelor-Staffel – mal wieder das letzte Wort. Stuckmann gefällt das offenbar irgendwie, jedenfalls kommt er nach dem Treffen mit der 29-Jährigen gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

So einige Zuschauer dürften schlicht genervt sein, schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Jana-Maria aka eifersüchtige Drama-Queen ihre Besitzansprüche offen kommuniziert.

Die ersten Möbelstücke

Christina ist da ganz anders. Die Brünette hat im Vergleich zu den anderen verbliebenen Kandidatinnen die wenigste Zeit mit dem Bachelor verbracht. Und obwohl die beiden in einem Souvenirgeschäft schon die ersten – zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftigen – Dekostücke für die gemeinsame Wohnung aussuchen, kommt es zwischen den beiden wieder nicht zum Kuss.

Für sie ist es zu wenig Zweisamkeit, er ist mit seinen Gedanken zu sehr bei den anderen Kandidatinnen – und beide wissen nicht, ob der Abstand zu den anderen Frauen noch aufzuholen ist.

Die Vorentscheidung

Dass die Antwort „Nein“ ist, wird beim Date mit Anna klar. Wenn er die Sache mit Anna objektiv bewerte, Fakten aufliste, dann stimmten die beiden anderen mehr. Aber Moment mal. Neben Anna sind doch noch drei Kandidatinnen im Spiel. Hat Stuckmann eine vergessen oder sich einfach nur versprochen?

Spätestens als der Bachelor dann aber sagt, dass Anna „superunkompliziert“ sei und dass er das „bei den beiden anderen“ nicht so sehe, kann der Zuschauer eigentlich abschalten. Mit Christina hat Stuckmann offenbar schon jetzt abgeschlossen.

Wer musste gehen?

Und Überraschung! Tatsächlich hat der Junggeselle am Ende keine Rose für Christina. Die 27-Jährige trägt es mit Fassung. Chiara, die die Show bereits kurz nach dem Treffen mit Mama-Stuckmann hatte verlassen müssen, war da bestürzter gewesen.

Unser Favoritentipp

Jana-Maria nimmt beim Bachelor schon lange eine Sonderrolle ein. Und obwohl auch Nele sehr hoch im Kurs steht, muss sich Dominik Stuckmann im Finale für eine Frau entscheiden. Und die Wahl wird mutmaßlich auf die eifersüchtige Jana-Maria fallen. Bevor es soweit ist, geht es in der nächsten Folge (9. Folge, 23. März, 20.15 Uhr/RTL) für die drei verbliebenen Frauen und den Junggesellen auf die altbekannten Dreamdates.