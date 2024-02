Künstliche Intelligenz im Fokus: Schwarzwälder Bote, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und TechnologyMountains präsentieren in Rottweil einen Themenabend voller Inspiration und Einblicke.

Die Denkanstöße sind seit mehr als 15 Jahren zur etablierten Wissensquelle und beliebten Veranstaltungsmarke in der Region geworden. Aus der bisherigen Vortragsreihe werden nun Themenabende, die sich einem zukunftsrelevanten Thema widmen.

Das Event-Upgrade hat den Teilnehmernutzen verstärkt: Jedes Event ist live in einer top Eventlocation, bietet drei Experten, zwei Fachvorträge von knapp einer Stunde, einen halbstündigen Quick-Workshop, eine Talknight mit interessanten Gästen und lässt Raum für Netzwerken, Meet & Greet und das alles inklusive Getränke und Snacks.

Lesen Sie auch

Von Beginn an gibt es Wissensimpulse

Der Zeitplan lässt sich wie gewohnt bequem nach der Arbeit einbetten: 17.00 Uhr beginnt der Einlass, 18.00 Uhr ist die Eröffnung mit unmittelbarem Beginn der Wissensimpulse prominenter Experten, 20.15 Uhr der Genuss einer geselligen Netzwerkpause während parallel der Quick-Workshop läuft, den besonders Anwendungsinteressierte wahrnehmen können, bevor um 21.00 Uhr der Talk mit den Referenten, geladenen Gästen und Publikumsfragen stattfindet. Gegen ca. 22.00 Uhr klingt der Abend aus.

KI-Technologien gehört die Zukunft

Am 14. März findet der erste Themenabend in der Pulverfabrik Rottweil statt. Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Alltag entwickelt sich rapide. Fortschritte in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass KI-Technologien unsere Zukunft sind.

Damit Sie ein Wissensupdate zur zweiten digitalen Revolution erhalten, haben die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, TechnologyMountains und der Schwarzwälder Bote das Denkanstöße Highlight-Event unter dem Motto „KI statt K.O.“ ins Leben gerufen.

Tiefe Einblicke in neueste Entwicklungen

Eine öffentliche, hochkarätige Veranstaltung, die tiefere Einblicke in die neuesten Entwicklungen der KI gibt. Sie können Experten aus der Branche treffen, aktuelle Trends verstehen und von praktischen Anwendungsbeispielen profitieren. Die Veranstaltung ermöglicht außerdem Networking mit Gleichgesinnten und schafft Raum für Diskussionen über Herausforderungen und Chancen im Bereich KI.

Durch die Teilnahme bleiben Sie auf dem neuesten Stand und können potenzielle Anwendungen von KI in verschiedenen Branchen erkunden.

Treffen Sie Experten aus der Branche und profitieren Sie von praktischen Anwendungsbeispielen.

Entdecken Sie die Zukunft auf der KI-Veranstaltung! Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der KI, wo Innovation auf Expertise trifft.

Erleben Sie spannende Vorträge von führenden Köpfen der Branche, erkunden Sie wegweisende KI-Anwendungen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Von mitreißenden, spannenden Impulsvorträgen über einen praxisnahen Workshop bis zur inspirierenden Diskussion – seien Sie Teil dieser wegweisenden Veranstaltung, die die Grenzen der KI neu definiert.

KI ist für alle Branchen relevant

Machen Sie sich bereit für einen Blick in die Zukunft! Wie gewohnt ist die Veranstaltungsagentur SPRECHERHAUS für die Realisierung und den Ticketverkauf der Wissenstransfer Veranstaltung zuständig. Hier erhalten Sie wie gewohnt alle Informationen, Ihre Tickets und eine steuerabzugsfähige Rechnung für Ihre Teilnahmegebühr.

Die KI durchdringt alle Bereiche unseres Lebens und beeinflusst maßgeblich die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommunizieren und Entscheidungen treffen. Ihre Relevanz erstreckt sich über alle Branchen und Unternehmen. Die fortschreitende Entwicklung von KI-Technologien verspricht nicht nur Effizienzsteigerungen, sondern stellt auch neue Herausforderungen in Bezug auf Ethik und Datenschutz dar. Die Auseinandersetzung mit der KI-Relevanz ist entscheidend, um ihre Potenziale verantwortungsbewusst zu nutzen und mögliche Risiken zu verantworten.

Ein Turbo für die Wirtschaft

Dabei ist KI nicht ein Turbo für die Wirtschaft, sie bietet jedem Einzelnen eine Vielzahl von Vorteilen. Dazu gehören personalisierte Dienstleistungen, Erleichterung von Alltagsaufgaben, Assistenzsysteme und die Möglichkeit, relevante Informationen schneller zu erhalten.

Denkanstöße 2024

Der KI-Themenabend

Die Veranstaltung am 14. März beginnt um 18.00 Uhr und wird vom Schwarzwälder Bote, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und TechnologyMountains präsentiert. Für Abonnenten des Schwarzwälder Boten, Mitglieder der IHK Schwarzwald-Baar Heuberg und TechnologyMountains gibt es einen Vorteilspreis.

Veranstaltungsort

Der KI-Themenabend findet in der Pulverfabrik in Rottweil statt.

Tickets

Eintrittskarten für den KI-Themenabend sind erhältlich unter Telefon 02561/9792888, per Mail an info@sprecherhaus.de, oder online unter www.sprecherhaus-shop.de.