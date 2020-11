Demonstrationen in Donaueschingen Rund 20 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen

Frank Jäger kritisierte bereits im August die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen. So tut er es auch dieser Tage auf dem Rathausplatz. Zitiert Studien, welche die Aussagekraft der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) als Testverfahren für die Feststellung einer Corona-Infektion infrage stellen und äußert Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes.

Thema ist auch die Situation der Gewerbetreibenden, die etwa durch Schließungen teilweise hart getroffen wurden. Der Zulauf der Treffen bleibt indes den November über eher gering. Laut Polizei ist die Anzahl der Teilnehmer bislang sehr überschaubar. Mit Frank Jäger seien insgesamt rund 15 bis 20 Personen auf dem Rathausplatz. Beanstandungen, etwa weil die Abstände nicht eingehalten werden, gebe es keine.

Kundgebung wird ins Internet übertragen

Auch immer mit dabei ist eine Videokamera, die Jägers Ansprachen vor dem Rathaus live ins Internet überträgt. Was gesprochen wird, das ist auf Facebook mitzuverfolgen: "Da gesungen wird, herrscht keine Maskenpflicht. Bitte die Abstände einhalten, sonst kommt es zu Ordnungswidrigkeitsverfahren", erklärt Jäger den Zuhörern. Die befinden sich hinter der Kamera, machen sich meist nur akustisch bemerkbar. Man plane, die Treffen vor dem Rathaus auch im Dezember weiterzuführen. Das Ganze werde ein Marathonlauf, heißt es dort. Andere Teilnehmer des Treffens berichten von Besuchen der großen Querdenker-Demonstrationen in Berlin und Stuttgart. Von einem Gefühl, auf Gleichgesinnte zu treffen und den Wasserwerfern der Polizei.

Neben der Maskenpflicht und den Problemen, die Gewerbetreibende in der Krise haben, finden jedoch auch andere Themen Eingang in den Kanon auf dem Rathausplatz. So etwa der Ausgang der US-Wahlen: "Ihr kennt sicherlich auch diese Kampagne von Giuliani. Was da im Hintergrund läuft zur US-Wahl, da ist auch das letzte Wort noch lange nicht gesprochen."

Rudolph Giuliani ist ehemaliger Bürgermeister von New York und arbeitet aktuell als Anwalt für Noch-Präsident Donald Trump. Er legt immer wieder angebliche Beweise für Betrügereien bei der US-Wahl vor. Bisher allerdings ohne nennenswerten Erfolg.

Jedes Mal wird zum Abschluss der Versammlung gesungen: "Ein schönes Lied für Gerechtigkeit und für Einigkeit und Recht und Freiheit", sagt Jäger. Die deutsche Nationalhymne, danach folgt "Die Gedanken sind frei".

Unsere Zeitung hat sich in dieser Woche vor Ort ein Bild von der Stimmung bei den Demos gemacht

Dienstag: Frank Jäger spricht von Medien, die "das Gegenteil von dem berichten, was stimmt". Mit einem Bekannten habe er um eine Kiste Bier gewettet, dass Joe Biden nicht der nächste US-Präsident werde. Mancher Bürger wird laut Aussagen von Jäger noch ins Grübeln kommen, "was die von unseren Gebühren bezahlten Medien so verzapfen".

Mittwoch: An diesem Abend möchte Jäger die Gefährlichkeit des Coronavirus im Vergleich zu anderen Erregern einordnen. "Wir sind nicht angewiesen auf die, die uns zum Impfen jagen wollen", sagt er außerdem.

Donnerstag: Thema ist erneut die US-Wahl. Die ganze Woche über wird der Mindestabstand eingehalten. Doch dieses Mal versammeln sich weniger Menschen wie an den Tagen zuvor. Laut Jäger wird für Schulkinder, Vereine und vom Lockdown betroffene Gewerbetreibende gesungen.