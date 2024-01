Demo in Nagold: Ein Schulterschluss mit den Landwirten

Demo in Nagold

1 Rund 100 Trecker trugen den Bauernprotest nach Nagold und in die Marktstraße. Foto: Sebastian Bernklau

Der Protest der Landwirte gegen die Politik der Ampelkoalition hat Nagold erreicht. Auf dem Vorstadtplatz zeigte sich, dass auch die Bauern in der Region nicht alleine dastehen.









Um 13.15 Uhr war es vorbei mit der Ruhe und Beschaulichkeit in der sonnendurchfluteten Innenstadt von Nagold. Da ertönten die ersten Hupen und Hörner der Traktoren und Schlepper, die aus Richtung Wildberg in die Marktstraße einfuhren. Am Ende waren es mehr als 100 landwirtschaftliche Fahrzeuge, die ihren Protest nach Nagold trugen. Nach Schätzungen von Stadt und Veranstaltern waren es letztlich mehr als 300 Menschen, die die gut einstündige Kundgebung auf dem Vorstadtplatz verfolgten.