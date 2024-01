Demo im Schwarzwald-Baar-Kreis: Große Kundgebung schließt Proteste ab

25 Sie waren am Freitagmittag nicht zu übersehen: Zahlreiche Traktoren reihten sich an der großen Ampelkreuzung an der B 33/B 27 bei Bad Dürrheim aneinander. Auf dem Feld fand eine große Kundgebung zum Abschluss der Protestwoche statt. Foto: Wilfried Strohmeier

Friedliches Demonstrieren, Mahnfeuer und Sternfahrten – die Bauern waren in dieser Woche im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis präsent. Für die Bürger bedeutete das teils große Verkehrsbehinderungen. Am Freitag beendete eine große Kundgebung die Aktionswoche.









Wer am Freitagmittag an der großen Ampelkreuzung an der B 33/B 27 bei Bad Dürrheim vorbei fuhr, der konnte die vielen Traktoren nicht übersehen, die sich dort am Straßenrand auf dem Feld aneinanderreihten. Dort fand die Aktionswoche der Landwirte mit einer großen Kundgebung ihren Abschluss. Zu den zunächst befürchteten massiven Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Nur vereinzelt stockte der Verkehr an der Kreuzung.