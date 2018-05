Deißlingen Zum 50-Jährigen ein klasse Ausflugstag

Siegfried Bucher blickte dabei auf das 50-jährige Besetehen, das bereits im vergangenen Jahr spruchreif geworden war, und ließ dabei zahlreiche Aktivitäte Revue passieren. Besonders freuten sich die CDUler, dass mit Robert Schuhbauer auch ein Gründungsmitglied den Ausflugstag genießen konnte. Ortsverbandsvorsitzender Jochen Schwarz wies in einem Vortrag auf die Bedeutung der Parteien in der Kommunalpolitik, aber auch auf notwendigen Veränderungen, die in den kommenden Jahren zu bewältigen seien, hin. Am Ende waren sich alle Ausflügler einig, dass es zwar der erste, jedoch gewiss nicht der letzte Ausflug des CDU-Ortsverbandes war.

Seit 50 Jahren ist Siegfried Bucher aus Deißlingen-Lauffen Mitglied der CDU. Ein Jahr nach der Gründung ("Früher ging es nicht, denn da war ich noch Bettelstudent in Konstanz") ist Bucher 1968 der Partei beigetreten. Bei einer passiven Mitgliedschaft blieb es nicht lange. Bald schon übernahm er die Kassenführung, die er bis heute inne hat. So konnte der Ortsverbandsvorsitzende Jochen Schwarz seinen "Kassier" nicht nur für das 50er-Jubiläum ehren, sondern ihm auch für seine treuen Dienste für die CDU und damit für das gesellschaftspolitische Engagement danken: "Siegfried Bucher ist ein ganz wichtiger Impulsgeber, der auch mal den Vorsitzenden anstupft, wenn etwas getan werden muss." Neben einer Urkunde und der goldenen Ehrennadel gab es auch schöne Geschenke. "Unser Dank gilt ebenso der Ehefrau Renate, die ihren Siegfried oft entbehrt, wenn er sich politisch für sein Heimatdorf engagiert", so Schwarz in seiner Laudatio.