Deißlingen Zum 43. Mal wird im Eiswasser gebadet

Deißlingen-Lauffen (uf). Mit der traditionellen Fiaßwäsch nach dem Dreikönigsgottesdienst gegen 11 Uhr am Sonntag, 6. Januar, am Polterrainbrunnen beginnt für die Narrenzunft Lauffen die närrische Saison. Es ist mittlerweile die 43. "Fiaßwäsch". 1976 fand die erste statt. Es war eine "mitten in der Nacht"-Idee vom ehemaligen Zunft- und Zeremonienmeister Robert Hensel. Die Lofiner Narren wollen nach den Wirren des vergangenen Jahres die neue Saison sauber beginnen und keinen Käse breittreten, so die Erläuterungen vom damaligen Zeremonienmeister Robert Hensel, deren Bedeutung auch heute noch gilt. Die Tradition, bei teilweise eiskalten Temperaturen die Füße im Brunnen öffentlich zu waschen, ist einmalig in der Region. So war schon mehrmals das Fernsehen zu Gast. 2016 zum 40-jährigen Bestehen war auch Gründungsvater Robert Hensel mit dabei.