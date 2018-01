Deißlingen Wie eine Strafe zum Vergnügen wird

Staatsanwalt Elmar Schmeh hegte die Befürchtung, dass es wohl daran lag, dass er nicht zum "Schwarzen Ball" nach Lauffen ging, sondern mal wieder auf den Deißlinger Bürgerball. Er habe sich "richtig doof" gefühlt. Und zu allem Überdruss musste er noch eine Programmlücke füllen. Die Strafe: Beim diesjährigen Seniorenball müssen die Lauffener auftreten und sich selbst ansagen.

Manuel Schmeh muss Gina Bamberger dieses Jahr an den Ausfahrten freihalten und dem Narrengericht ein Schorle spendieren. Grund: Er hatte nach einer Ausfahrt noch im Dart-Café gezecht und beim Gehen das falsche "Gschell" mitgenommen.

Sein eigenes, dessen eigentlicher Besitzer der Bruder seines Vaters ist (Zunftmeister Rainer Schmeh), ließ er hängen. Anmerkung: Wird jetzt eine Auffangstelle für verlorene Utensilien bei der Zunft eingerichtet?

Lars Hirt, Tizian Lemperle und Walter Riedlinger hatten Helene Zepf im vergangen Jahr versetzt. Sie sollten zu der passionierten Köchin beim Abstauben zum Essen kommen.

Letztendlich musste Helene vier Tage das gleiche essen. Wieder eine milde Strafe: Die Drei müssen Helene Zepf am Fasnet-Zeischdig zum Essen in die Mehrzweckhalle einladen und mindestens zwei Getränke spendieren.

Jochen Schwillo, als Narrenrat in Schwenningen zuständig für Brauchtum, Presse und Vergnügen (in Deißlingen besser bekannt als John Travolta), war angeklagt wegen Verunglimpfung der Deißlinger Hageverwürger. Beim Umzug in Schwenningen wurden die Deißlinger nämlich von der Ehrentribüne aus als "Schellnarren mit Geweih" angekündigt. "Ein furchtbares Verbrechen, das eigentlich nur mit der Höchststrafe geahndet werden kann", so Richter Rainer Schmeh.

Es nützte auch nichts, dass Schwillo fast den gesamten Narrenrat zur Verteidigung mitgebracht hatte. Doch auch hier gab es ein mildes Urteil: Schwillo muss als DJ John Travolta beim Gartenfest der Deißlinger am Samstag, 9. Juni, für zwei Stunden auftreten. Schwillo erhöhte selbst das Urteil und wird nun die ganze Nacht auflegen. Der anwesende Schultes, Ralf Ulbrich, gab auch gleich das Okay für eine Freinacht.