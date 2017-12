Deißlingen Viele Ehrungen bei der Cäcilienfeier

Deißlingen-Lauffen. Im Gottesdienst zur Cäcilienfeier des Kirchenchors Lauffen, in dem auch an die verstorbenen Mitglieder gedacht wurde, standen Ehrungen im Mittelpunkt. Pfarrer Edwin Stier überreichte Lieselotte Keller die Urkunde des Cäcileienverbandes, da sie bereits seit 30 Jahren im Kirchenchor singt. Nach dem Gottesdienst ging es zur weltlichen Feier in den Gemeindetreff. Hier überreichte die Kirchenchorvorsitzende Hildegard Stauß neben einem Blumenstrauß auch ein Geschenk des Chores an Liselotte Keller und an Irene Cazzanelli, die zehn Jahre das Dirigentenamt inne hatte.