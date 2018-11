Deißlingen Unrecht entschlossen die Stirn bieten

Deißlingen (shr). Bürgermeister Ralf Ulbrich nutzte die Feier auf dem Deißlinger Friedhof zu einem eindringlichen Appell für Frieden und Zusammenhalt in Europa. Dabei sei die Erinnerung an die schlimmen, ja katastrophalen Weltkriege wichtig. Noch viel wichtiger aber sei es aber, die Mahnungen jener schrecklichen Zeit zu bewahren und deutlich zu machen, dass Europa letztlich aus zwei Weltkriegen, die unendliches Leid in jeden Winkel Europas und darüber hinaus gebracht hätten, resultiere.

Robert Schumann, Jean Monnet und Konrad Adenauer, die ersten Architekten des europäischen Gedankens, habe die Erfahrung der beiden Weltkriege verbunden sowie das Bewusstsein, dass ein dritter Krieg auf dem europäischen Kontinent nur durch eine enge Zusammenarbeit, der bis dato oft als "Erzfeinde" bezeichneten Staaten verhindert werden könne.

Weiter meinte Ulbrich: "Wenn sich heute radikale Parteien in beinahe allen Ländern der EU emporschwingen, ist ihr erstes erklärtes Ziel der Austritt aus dem Euro und am besten gleich aus der ganzen EU." Doch der Wert des Friedens könne nicht in Euro und Cent bemessen werden. Es gelte, Verantwortung zu übernehmen sowie Unrecht hier und in anderen Staaten anzuprangern und diesem die Stirn zu bieten.