Deißlingen Über die Lebensquellen des Ortes

Deißlingen (shr). Am Samstag führte Alt-Bürgermeister Ernst Spadinger zu den Deißlinger Brunnen. Spadinger kennt sich aus in der Geschichte seines Heimat-Orts. Deshalb übernahm er es, die Historie der Brunnen nachzuzeichnen. Er hat viel Interessantes zusammengetragen und in Geschichten verpackt.

Diese Geschichten wollten am Samstag viele hören. An die 100 Interessierte waren gekommen und machten sich mit Spadinger auf die zweistündige Runde. Los ging es am Kehlhof beim Rathaus, wo schon um 1730 der damalige Schlossherr von und zu Schleiß Wasserleitungen vom Bittelbrunnen nach Deißlingen hatte legen lassen. Zahlreiche weitere Brunnen bekommen ihr Wasser von dort. Auch die ergiebige Quelle im Pfarrgarten und der Brunnen beim evangelischen Gemeindehaus speisen etliche andere Brunnen.

Immer wieder entzündet sich Streit