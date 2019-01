Deißlingen Neue Chancen für das Dorffest

Auf Einladung des Vereinsrings diskutierten am Montagabend 18 Vertreter von Deißlinger und Lauffener Vereinen sowie von örtlichen Gruppen gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Ulbrich über die Chancen und Möglichkeiten eines zukünftigen Dorffestes sowohl in Deißlingen als auch in Lauffen.

Der Vorsitzende des Vereinsrings, Joachim Walter, blickte einleitend zurück auf die Entwicklung der Dorffeste in den beiden Gemeindeteilen. In Lauffen gäbe es bereits seit 1984 Dorffeste, jeweils in der Ortsmitte. Im Gemeindeteil Deißlingen fand das erste Dorffest 1987 in der Pfarrgasse zugunsten der Kirchturmrenovierung statt. Danach war der Standort des Fests einige Zeit in der Stauffenberg- und Gupfenstraße. Beim siebten Dorffest 1999 zog man dann erstmals in den Bärengarten um, was zumindest den Vorteil hatte, dass man mit dem Auf- und Abbau keine öffentlichen Straßen und private Grundstücke mehr benötigte.

Im Laufe der Jahre nahmen am Dorffest jedoch immer weniger Vereine teil, und so waren beim letzten Fest 2015 nur noch vier Vereine beteiligt. Auch wenn es teilweise schon stark geregnet hat, sei dieses Fest zumindest für diese teilnehmenden Vereine, immer ein "Highlight" gewesen. Es sei deshalb schön, wenn man die Dorffeste erhalten könnte, war zu hören. Dies sei jedoch schwierig, wenn große Zugpferde, wie die Narrenzunft und der Musikverein nicht mehr mitmachen, meinte Joachim Walter.