Deißlingen Maria im Blick

Um 13 Uhr hält der Bus in Lauffen an der "Krone", anschließend am Treff in Lauffen, dann um 13.10 Uhr am katholischen Gemeindezen­trum und zum Schluss am "Hohenzoller". Gegen 14 Uhr wird man erst einmal im Landgasthaus Schenkenberger Hof in Emmingen-Liptingen zu Kaffee und Kuchen erwartet. In der gegenüberliegenden Kirche, die ein Kleinod barocker Baukunst im Hegau darstellt, gibt es dann gegen 15.15 Uhr eine Maiandacht mit Diakon Elmar Schmeh. An der Orgel wirkt Marianne Brunner.

Danach ist noch ein kürzerer Aufenthalt am Überlinger See angesagt. Gegen 17.15 Uhr soll dann die Rückfahrt eingeläutet werden. Zur Schlusseinkehr wird man um 18 Uhr im Gasthaus Sternen in Klengen erwartet. Gegen 20.30 Uhr soll es dann die Rückkehr auf heimischen Boden geben. Der Fahrpreis beträgt 14 Euro. Anmeldungen nehmen die Pfarrämter, Telefon 07420/ 9 30 90 und 07420/22 57 sowie 483, entgegen.