Deißlingen-Lauffen - Zahlreiche Zuschauer kamen am Samstagbzum Narrenbaumstellen und Nachtumzug in die Narrenstadt Lofin. Die Lauffener Bomsteller stellten in den späten Nachmittagstunden nach alter Väter Sitte den Narrenbaum, und am Abend herrschte beste Stimmung bei Nachtumzug und in der Lauffener Sport- und Festhalle und den zahlreichen Besenwirtschaften.