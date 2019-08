Deißlingen Katzenhasser schlagen wieder zu

Einen Verdacht hat sie nicht

"Erst vor etwa einem Monat wurde in Hüfingen bei Donaueschingen auch eine Katze mit einem Luftgewehr angeschossen, wie ich mitbekommen habe", sagt Zepf. "Ich frage mich, wer so etwas tut", regt sie sich auf. "Wer sich darüber ärgert, dass eine Katze durch seinen Garten spaziert, erreicht auf diese Weise nichts. Die Katze lernt dadurch nichts dazu, weil sie es nicht versteht." Einen Verdacht, wer zum Luftgewehr gegriffen haben könnte, hat sie nicht. "In der Nachbarschaft hat niemand etwas gegen Tiere. Es laufen viele Katzen herum. Die meisten Nachbarn haben selbst welche." "Vielleicht waren es Jugendliche, die nicht nachgedacht haben, oder ein völlig kranker Erwachsener." Zepf sagt, sie kann nur hoffen, dass so etwas keiner anderen Katze passiere.

Bei der Polizei habe die Familie den Vorfall nicht gemeldet. "Man könnte Anzeige gegen einen Unbekannten erstatten", überlegt Zepf. "Doch was würde das bringen? Wir haben keinen Anhaltspunkt."

Inzwischen geht es Kater Plucho besser. Er gehe wieder nach draußen, und die Wunde heile. "Aber der Arzt meinte, wäre unser Kater ein paar Zentimeter weiter rechts getroffen worden, wäre die Sache schlechter ausgegangen", sagt Zepf. Und die Sorge, dass so etwas noch mal passieren könnte, wird der Familie wohl noch lange in den Knochen stecken.