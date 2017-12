Deißlingen Kapellen bieten brillante Blasmusik

Die musikalische Reise ging mit der Gastgeberkapelle und ihrem Dirigenten Gerhard Cazzanelli über Österreich mit dem "Deutschmeister Jubiläumsmarsch" von Johann Strauß Sohn, nach Amerika. Auch die Filmmusik aus "Forest Gump" stand auf dem Programm. Es folgte "Music for a Solemnity". Georg Butterworth komponierte "The Banks of Green Willow" ein englisches Volkslied. Mit der Musik aus dem Animationsfilm "Sing" bot der Musikverein ein herrliches Klangbild. Ob einzelne Instrumente oder Register – hier waren alle Musiker gefragt. Very british ging es bei "The Victoria Peak" zu. Hier war mit Satoshi Yagisawa ein japanischer Komponist am Werk, der den Konzertmarsch für ein Konzert am Victoria Peak in Hongkong schrieb.

Zum Schluss intonierte die Kapelle mit "Happy X-mas" eines der zehn beliebtesten Weihnachtslieder überhaupt. Komponiert und geschrieben von John Lennon und Yoko Ono, arrangiert von Peter Kleine Schaars. Als Schmankerl gab es als Zugabe den Marsch "Wien bleibt Wien". Mit weihnachtlichen Klängen, bei denen jeder mitsummen konnte, beschlossen die Musiker ihr tolles Konzert und genossen den großen Applaus.

(shr). Vor dem großen Auftritt der Gastgeber nahm Vorsitzender Simon Miller Ehrungen vor. Für zehn Jahre aktives Engagement wurden Hannah Lengl, Dorothea Tischler und Jakob Cazzanelli mit der Bronzenen Ehrennadel des Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen ausgezeichnet. Leider konnte Armin Marti nicht dabei sein er wird für sein 40-jähriges, aktives Wirken mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet. Die Ehrung wird jedoch an der Generalversammlung nachgeholt werden.

Für langjähriges Engagement für den Verein wurden Annemarie Pohl, Wolfgang Zöphel und Doris Vollmaier ausgezeichnet. Heinrich Bettinger vom Kreisverband Rottweil-Tuttlingen und zweiter Vorsitzender des Musikkreises Rottweil nahm die Ehrung der aktiven Musiker vor. Bei der Jugendkapelle wurden Felix Haller, Felix Posselt und Lukas Damascheck geehrt. Das Trio hatte im Frühjahr die D1-Prüfung mit Bravour bestanden.