Für den Deißlinger Jahrgang 1935/36 ging es beim Jahresausflug diesmal ins "Oberland". Nach zwei Stunden Busfahrt erreichten die 29 Teilnehmer Steinhausen. Dort gab es dann auch eine kleine Brotzeit, um sich zu stärken. In der "schönsten Dorfkirche der Welt" wurde der verstorbenen Jahrgänger gedacht und einige Marienlieder gesungen. Der Pfarrer von Bad Schussenried verabschiedete die Jahrgänger alsbald mit dem Reisesegen. Anschließend ging’s nach Langenenslingen, wo sich mit dem "Zuckergässle" ein außergewöhnliches Museum mit Gegenständen aus der Zuckergießerei und der Bonbonherstellung befindet. So erlebten die Jahrgänger bei einer humorvollen Vorführung das Zuckerhandwerk wie im 19. Jahrhundert mit Kaffee, Kuchen und Vesper in nostalgischer Atmos­phäre. Mit vielen neuen Eindrücken ging es wieder nach Hause. Foto: Reinhardt