Deißlingen Ein Lauffener Markt der Besonderheiten

Nach dem Einzug der zahlreichen Lofiner Narren mit Lofiner Kröpfern, Hoadamale und Narrenrat zeigten das Lofiner Rössle wie auch das Kinderrössle gleich mal, wie mit einem ordentlichen Peitschenknall ein toller Eindruck zu schinden ist.

Mit Gestik, Pantomime und Plakaten demonstrierten sodann Jakob Cazzanelli und Mathias Moser, dass man auch "ohne Worte" schön begrüßen und viel Applaus einheimsen kann. Dass die Lauffener Musiker auch über viel komödiantisches Talent verfügen, bewiesen sie mit mehreren herrlichen Sketchen, zu all dem, was die Menschen beim täglichen Streben – und wenn es nur nach der Marmelade am Frühstückstisch ist – so alles umtreibt.

Die Jüngsten des Musikvereins, die Mitglieder der Jugendkapelle, tanzten sich mit einem Gemüsetanz unter der Leitung von Birgitt Kapala in die Herzen des Publikums. Bei den singenden Fischen vom Neckar hatten Zunftmeister Mathias Krotz zusammen mit Andi Gruler und Achim Efinger mit Georg Pfisterer alle Mühe, die glitschigen Zeitgenossen in die richtige Reihenfolge zu bringen, damit ein schönes Lied entstehen kann. Doch mit Unterstützung des Publikums gelang das schwierige Unterfangen.