Deißlingen Ein Jahr – und nicht mehr wegzudenken

Deißlingen-Lauffen. Zum Einjährigen durfte gestern ein wenig angestoßen werden auf diesen Spross der Gemeindepolitik, auf den so viele stolz sind und der schon eine ganz Weile das Laufen gelernt hat.

Am Ausschank für einen spritzigen Schluck legten sich am Donnerstag Ortsvorsteher Karl Heinz Maier und Bürgermeister Ralf Ulbrich gleichermaßen ins Zeug. Guten Schulterschluss demonstrierten die Beiden aber nicht nur im Umgang mit gut gekühlten Sektflaschen.

Schön gereimt skizzierten sie die Marktgegebenheiten an der idyllischen Örtlichkeit in der Ortsmitte in Nähe des lauschigen Neckars. In den Versen wurde neben den ausgezeichnete Ware und auch viel gute Laune bietenden Standbeschickern vor allem das Lauffener Initiativteam für die Etablierung des Marktes herausgestellt. Und natürlich bekamen auch die Marktbesucher ein kräftiges Lob zugerufen. Die nämlich bestimmen am entscheidensten mit, wie groß das Stehvermögen für die bislang so stark gefeierte Einrichtung bleiben wird.