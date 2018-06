Deißlingen Die Country-Lunte zu Schwarzpulver

Der gute Zweck

Wie in den Jahren zuvor wird der Reinerlös des Country-Open-Airs gespendet – an die Kinderkrebsklink Katharinenhöhe in Schönwald. So kam auch die Verwaltungschefin der Katharinenhöhe, Ilona Mahamoud, eigens nach Deißlingen, um zu berichten, was sich in der Einrichtung in der Zwischenzeit alles getan hat. Bernd Bick hatte dann noch eine große Überraschung für Ilona Mahamoud parat. An einem noch zu vereinbarenden Termin werden die Trucks zur Katharinenhöhe fahren, um mit den Kindern aus der Krebsklinik eine Runde zu drehen – frei nach dem Song von Jonny Hill "Ruf Teddybär 1.4".