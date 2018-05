Deißlingen Bohrungen auf B 27: Droht Großbaustelle?

Bekannt ist, dass in dem Bereich eine Dolinenproblematik für Straßenunebenheiten sorgt. Dies gilt insbesondere auch für den Abschnitt von der Ausfahrt Lauffen aus am Stallberg entlang in Richtung Rottweil. Die momentanen Probebohrungen finden indes auf dem B-27-Flachstück zwischen den beiden Deißlinger Ortsteilen statt. Die mit einer halbseitigen Sperrung verbundene Erkundung soll 15 Arbeitsage dauern, wie der Deißlinger Hauptamtsleiter Malte Kaupp jetzt im Deißlinger Gemeinderat erklärte. Informationen zu den Hintergründen habe man im Deißlinger Rathaus aber bisher nicht.

Auch der Schwarzwälder Bote versuchte gestern vergeblich, bei der für Straßenbau zuständigen Außenstelle des Regierungspräsidiums in Donaueschingen "handfestes" in Erfahrung zu bringen. "Auskunfskompetenz" war zu der Anfrage offenbar keine verfügbar.