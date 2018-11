Deißlingen Bei Duschfrage viel Gezerfe

Anderes Thema: Mit null Kindergartengebühren zu einer besonders familienfreundlichen Gemeinde? Angesichts der vom Land ausgerufenen Qualitätsoffensive für Kindergärten, die Deißlingen etwa 220 000 Euro zusätzlich in die Kasse bringen, wolle er einfach mal ganz keck diesen Vorschlag zum Nachdenken in die Runde werfen, sorgte Dongus in der Sitzung für Staunen. Er selbst rekapitulierte im gleichen Moment aber auch, dass sich die Gemeinde bei einem jährlichen Zuschuss für die Einrichtungen von etwa 1,5 Millionen Euro bei 200 Kindern die Betreuung jedes Kindes heute schon gut 7000 Euro kosten lasse, während sich die Gebühreneinnahmen gerade so im 200 000-Euro-Bereich bewegten. Auf eine diesbezügliche Diskussion dürfe man gespannt sein, deutete Bürgermeister Ralf Ulbrich daraufhin an, dabei in Frage stellend, ob man es sich tatsächlich leisten können wolle, zu einigen handverlesenen Kommunen mit dieser Praxis zu gehören.

Kindergartengebühren könnte man doch auch ganz abschaffen, wird provokant sinniert

Die Idee während der für die kommenden Jahre geplanten Rathaus-Modernisierung mit der ganzen Verwaltungsmannschaft in die Pfarrgasse 9 (unten Pfarramt, erster und zweiter Stock Rathaus) umzusiedeln, kitzelte bei den Haushaltsberatungen Gerhard Stern aus der Verwaltungsspitze heraus. Bürgermeister Ralf Ulbrich deutete an, dass in dem Gebäue später neben der Pfarrhausnutzung Sozialwohnungen untergebracht werden könnten. Neue Fördertöpfe des Landes machten eine solche Nutzung interessant.