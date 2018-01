Deißlingen Auf diesen zwei Rädern läuft es rund

Gemeinderat Siegfried Vosseler bedankte sich bei der Abteilung auch im Namen der Gemeinde für die geleistete Arbeit und beantragte die Entlastung, die einstimmig gewährt wurde. Bei den Wahlen wurden der stellvertretende Abteilungsleiter und Zeugwart Thomas Keller, der Fachwart für Radball Jürgen Pflumm und Kassiererin Vera Seibt einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als wichtigste Termine für die Abteilung Radsport wurden die zahlreichen Heimspieltage der Radballer genannt. Bereits am 2. Februar findet in Lauffen der erste Durchgang zum "Müller Reisen Cup", zugleich Bezirksmeisterschaft der Junioren und Elite im Kunstradfahren, statt. Helmar Zepf bedankte sich bei Jürgen Regele für die geleistete Arbeit als Abteilungsleiter. Die Abteilung Radsport sei ein Aushängeschild des Sportvereins Lauffen, so Vorstandsmitglied Hans Peter Storz. Er gratulierte der Abteilung zum sportlichen Erfolge und bedankte sich bei allen Helfern.