Deal in Brigachtal

Die Spedition Effinger GmbH wurde per 1. Februar an die Schweizerische Post verkauft. Das Unternehmen wird Teil der Post-Tochter Bächle Logistik.









Das heißt, dass das Unternehmen mit dem 30 ziehende Einheiten umfassenden Fuhrpark und allen 55 Beschäftigten in die Post-Tochter Bächle Logistik in Villingen-Schwenningen integriert wird. Bächle mietet auch die Speditionsanlage in Brigachtal von der Familie Effinger.