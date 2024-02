Dayot Upamecano: FC Bayern verurteilt rassistische Kommentare

1 Dayot Upamecano (rechts) flog in Rom vom Platz. Foto: dpa/Alfredo Falcone

Nach seinem Platzverweis im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom wird Dayot Upamecano rassistisch angefeindet. Der FC Bayern München reagiert entschieden.









Der FC Bayern München hat rassistische Kommentare gegen Abwehrspieler Dayot Upamecano in den sozialen Medien nach der Niederlage in der Champions League bei Lazio Rom aufs Schärfste verurteilt. „Upa hatte das sehr unglückliche Foul mit der Roten Karte“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Nacht zum Donnerstag in seiner Bankettrede im Teamhotel nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom.