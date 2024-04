1 Mercedes Benz schüttet etwa 5,5 Milliarden Euro aus. (Symbolfoto) Foto: imago image/Arnulf Hettrich

Aktionäre von Dax-Konzernen dürfen sich dieses Jahr in Summe auf Rekord-Dividenden freuen. Wie ein Beratungsunternehmen errechnet hat, wird mit 53,8 Milliarden Euro eine Rekordsumme ausgeschüttet. Doch Experten warnen vor einem Ende dieses Booms.









Trotz sinkender Gewinne schütten die Konzerne der obersten deutschen Börsenliga in diesem Jahr einer Studie zufolge eine Rekordsumme an die Aktionäre aus. Der Geldsegen fällt mit insgesamt 53,8 Milliarden Euro so groß aus wie noch nie seit der ersten Analyse im Jahr 2012, wie das Beratungsunternehmen EY errechnet hat. Das sind 2,4 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 23 der 40 Dax-Konzerne erhöhen in diesem Jahr die Ausschüttungssumme.