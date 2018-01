Dautmergen Von normal bis extrem

Für "normale" Wanderer, für Senioren, Kinder, aber auch für Leute, die extreme Herausforderungen mögen, ist etwas dabei. Letztere wollen vom 30. Juni bis 1. Juli den dritten Teil des Neckarsteigs absolvieren und Heidelberg erreichen, und am 26. Oktober schließlich den Heimatort nach einer langen Tour ab Villingen.

Auch am Gehrenberg mit Bodensee-Panorama (6. Mai), um Dürrenmettstetten (17. Juni), bei Ottenhöfen (9. September), im Donautal (3. Oktober) und am Hochjoch (11. August) werden die Wanderer unterwegs sein.

Auch die Senioren-Gruppe hat mehrere Termine. Außerdem stehen im Veranstaltungskalender eine Stadtführung Herrenberg (11. März), ein Bus-Ausflug nach Ulm/Blaubeuren (9. Juni) und das Kürbisgeisterschnitzen (26. Oktober). Die 20. Auflage des Brunnenfests findet am 22. Juli vor und im Bürgerhaus statt. Da darf man sich am Spätnachmittag wieder auf ein schönes Bild an der Schlichem freuen, wenn dort fast 400 Quietsche-Entchen um die Wette schwimmen.