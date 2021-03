1 Der Kaufvertrag steht seit langem – doch der Besitzer darf den Lehrhof bislang nicht an Familie Scheidel veräußern. Foto: Otto / © BillionPhotos.com – stock.adobe.com; Montage: Holweger

Es brodelt in Willi Stähle, das ist dem Lehrhof-Besitzer anzumerken. Mittlerweile steht der Verkauf seines Lehrhofs im Außenbereich von Hausen, über dem Eschachtal, seit zwei Jahren im Fokus. Er sieht sich Anfeindungen und Beschuldigungen ausgesetzt – und jeder scheint ihm vorschreiben zu wollen, was er mit seinem Hab und Gut machen soll. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten redet er Klartext.

Rottweil - Nach der Berichterstattung über seine Absage an die Nabu-Stiftung ist es ihm wichtig, selbst Klartext zu reden. Er macht im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten deutlich: Auch ein Verkauf an den Landwirt aus Hausen, der von Beginn an Interesse zeigte und die Felder nutzen möchte, "kommt für mich nicht in Frage". Wenn man die Sache nicht noch Jahre hinauszögern und zusehen wolle, wie der Hof weiter verfalle, müsse es jetzt endlich eine Entscheidung geben – und zwar zugunsten der Familie Scheidel.

