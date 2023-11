Dauerlösung für Leerstand?: Ungewöhnliches Geschäft eröffnet in Freudenstadt

Ungewöhnliches Geschäft eröffnet in Freudenstadt

1 Bei der Eröffnung des Pop-up-Stores (von links): Lukas Gauss von Freudenstadt Marketing, Wirtschaftsbeauftragte Elke Latscha, Simon Winterhalder und Isabell Schwender von Simons Lifecare, und Thomas Gärtner, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Foto: Niklas Ortmann

Mit einem ungewöhnlichen Geschäft wird ein Leerstand in Freudenstadt wieder mit Leben gefüllt – zumindest bis Ende des Jahres, womöglich aber auch noch länger.









Auf den ersten Blick wirkt der Raum in der Lange Straße 18 eher wie ein (zu) groß geratenes Wohnzimmer. Ein Staubsauger lehnt an der weißen Wand, die von Gemälden geschmückt ist. Zwei Sofas nehmen einen Teil der ansonsten doch recht leeren und unauffälligen Fläche ein. Lediglich ein Tisch voller Produkte und einige Werbeaufsteller deuten darauf hin, dass dort gerade der 14. und damit neueste Pop-up-Store – temporäre Läden, mit denen die Stadt Leerstände nutzen möchte– in Freudenstadt eröffnet wird.