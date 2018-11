Dauchingen Stimmungsvolle Klänge in Kirche

Eine Konzertbeteiligung nach einer so kurzen Zeit ist nicht selbstverständlich, deshalb freute es Klotz besonders, dass die Mädels talentiert und fleißig sind.

Mit gleich vier Musikstücken wie "Hänschen klein", "Oh, when the saints" oder "Polly Wolly Doodle" spielten sich die Nachwuchsmusiker in die Herzen der Zuhörer. Sicher hat ihr Maskottchen "Lala" und die Geschwisterkinder, die sie mit Rhythmus-Instrumenten begleitete, alle Daumen gedrückt.

Das schwungvolle Konzert endete mit einem Lobpreislied von Joachim Eißler mit dem Titel "Du hast Erbarmen" und dem Stück "Have a good Time". Einen schöneren Schlusspunkt könnte es nicht geben als mit den Konzertbesuchern, das "Irische Segenslied" gemeinsam zu singen. Da die Nacht schon vorgedrungen war, wurde noch der Mond besungen mit dem alten Volks- und Kirchenlied "Der Mond ist aufgegangen".