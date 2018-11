Dauchingen Start in fünfte Jahreszeit erfolgt

Immer wieder verstehen es die verantwortlichen Mitglieder der Dauchinger Hexenzunft, ihre Hexentaufe schaurig-schön zu zelebrieren. Doch zunächst durfte Zunftmutter Silke Mühlbach zahlreiche befreundete Zünfte überwiegend aus Schwenningen begrüßen. So wollten sich die Sauerwasen- und Butterfasshexen, die Schwenninger Flammenteufel, die Haldenzunft aus Mühlhausen, die Schwenninger Wickinger wie auch die Donau Kobolde und natürlich eine Abordnung der Dauchinger Teufelzunft das Taufzeremoniell nicht entgehen lassen. Sofia Pflugrad und Monja Klempert haben hierzu die dementsprechende Sage getextet.

So musste die "Hexenbrut" erst mal lange wandern durch den Ort, wo viele Aufgaben warteten, um in den aktiven Stand aufgenommen zu werden. Vermummt wurden die drei von den zwei Hexenmeistern an den Pranger geführt. Um eine richtige Waldhexe zu werden, wurde ihnen der Hexentrank kredenzt. Erst nach dem Trunk aus "Kröten Blut, Spinnenbein und Rattenzahn" werden sie treue Untertanen. Doch stand nun die Taufe mit reinem Neckarwasser an.

Von nun an hören die drei Täuflinge auf ihre Hexennamen Persephona, Pinasmania und Pimentazina. Damit nicht genug. Vor allen Anwesenden mussten die Täuflinge den Schwur ablegen, die Neckartäle Waldhexen stets zu ehren und niemals fremde Bräuche zu begehren. Auch das Brauchtum der Dauchinger Fasnet sollen sie pflegen, um die heimische Tradition zu hegen. Die Scheme und das Häs sollen sie pfleglich behandeln. Mit anhaltendem Applaus hat das anwesende närrische Volk den drei Täuflingen ihren Schwur abgenommen.