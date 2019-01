Dauchingen Riesiger Besen weist auf die Fasnet hin

Dauchingen (spr). Bis es soweit war, ging viel Vorarbeit voraus. Denn die Hexenpuppen müssen jedes Jahr neu hergerichtet werden, bis sie dann sturmsicher auf ihren Stühlen sitzen. Der in drei Teile gebaute Besen wurde mit einem Kran in die Höhe gehievt. Das Stellen des Hexenbesens war für die Neckartäle Waldhexen der Auftakt zu den Vorbereitungen auf die Fasnet 2019. Denn schon in vier Wochen am 16. Februar startet der Nachtumzug. Hierzu haben 36 Zünfte und Musikgruppen zugesagt, sie alle werden mit dem närrischen Volk die Hauptstraße mit ihren Besenwirtschaften in eine närrische Meile verwandeln. Im Jahre 1995 haben die Neckartäle Waldhexen den Dauchinger Nachtumzug ins Leben gerufen. Die Teilnehmer schätzen die große Gastfreundschaft der Neckartäle Waldhexen.