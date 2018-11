Der Parkplatz der Turn- und Festhalle in Dauchingen bedarf der Sanierung der Deckschicht. Deshalb hatte bereits im vergangenen Monat das beauftragte Unternehmen auf Gehweg und Teilen der Parkfläche die Deckschicht abgetragen – aufgrund des kurzen Schnee-Intermezzos konnte aber der neue Asphalt nicht aufgebracht werden. Bis heute hat sich am provisorischen Zustand nichts geändert. Sachbearbeiter Gerhard Stier informierte während der jüngsten Sitzung des Dauchinger Gemeinderats, dass die Erledigung der Arbeiten am Parkplatz noch in dieser Woche zugesagt sind. Foto: Preuß