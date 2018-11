Dauchingen. Bei einem Unfall am Samstag gegen 13.30 Uhr zwischen einem Auto und einer Pedelec-Fahrerin an der Abzweigung Vordere Straße und Villinger Straße ist die 67-jährige Radlerin leicht verletzt worden. Die 67-Jährige war auf der Vorderen Straße unterwegs und wollte dem Verlauf der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Schwenninger Straße folgen. Zeitgleich fuhr eine 63-jährige Frau mit einer Mercedes A-Klasse in gleicher Richtung ebenfalls auf dieser Straße und wollte diese an der genannten Abzweigung geradeaus in Richtung Villinger Straße verlassen. Hierbei ging die Mercedes-Fahrerin irrtümlich davon aus, dass die Fahrradfahrerin ebenfalls geradeaus auf die Villinger Straße fahren will. In der Folge kam es zur Berührung zwischen dem Mercedes und dem Pedelec, so dass die 67-jährige Radlerin stürzte. Ein Rettungswagen brachte die mit mehreren Prellungen glücklicherweise nur leicht verletzte Frau zur Behandlung ins Klinikum. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.