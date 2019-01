Dauchingen Ladesäulen für E-Autos werden rege genutzt

Das Spurwechsel-Fahrzeug lädt mittlerweile an einer eigenen Wallbox hinter dem Rathaus, dennoch sind häufig zwei Elektrofahrzeuge parallel beim Laden zu beobachten. Das liegt auch daran, dass die Säule in Deißlingen seit Wochen defekt ist und die dortigen Elektrofahrer nach Dauchingen ausweichen. Ein Renault Zoe zum Beispiel kann in gut zwei Stunden den großen Akku mit 41 Kilowattstunden vollladen – an der heimischen Steckdose dauert dies zehnmal so lange. Auch die im Zuge des Neubaus des Kreisverkehrs an der Alten Waage installierte Lademöglichkeit mit zwei Anschlüssen wird gut angenommen. "Im Jahr 2018 fanden insgesamt 188 Ladevorgänge statt. Es wurden 2666 Kilowattstunden verbraucht", teilte die Gemeinde mit. Hier hatte es am Anfang Probleme gegeben, da ein Lastwagen die Säule zum Teil das gesamte Wochenende zugeparkt hatte. Die Verfügbarkeit der Säule wäre noch deutlich höher, wenn die Elektrofahrzeuge tatsächlich nur während des Ladevorgangs dort geparkt wären. "Leider lassen Nutzer die Fahrzeuge zum Teil über Tage an der Säule stehen", bedauert ein E-Auto-Fahrer. Das wird als ärgerlich empfunden, da so die Investition der Gemeinde von mehreren Tausend Euro zumindest zeitweise nicht genutzt werden kann.