Dauchingen Haushalt widmet sich der Sanierung

Dauchingen. Der Haushaltsplan 2018 sieht demnach Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 11,3 Millionen Euro vor, davon 9,4 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 1,8 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt kann in Höhe von 924 600 Euro erwirtschaftet werden. Es sollen keine neuen Kredite aufgenommen werden, sondern die Finanzierungslücke durch Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 782 250 Euro geschlossen werden. Natürlich hofft die Gemeinde wie in den vergangenen Jahren, die konservativ erhobenen Zahlen zu übertreffen und wie zuletzt die Rücklage nicht angreifen zu müssen.

Die Personalkosten liegen bei 1,145 Millionen Euro. 2016 lagen diese bei 1,13 Millionen Euro, daraus errechnet sich eine Steigerung um 1,3 Prozent. Anders als in den Vorjahren mit großen Einzelprojekten wie dem Ausbau des Kinder- und Familienzentrums oder der Freizeitanlage Höfäcker steht der Haushalt 2018 ganz im Zeichen der Unterhaltung und Sanierung bestehender Einrichtungen. Dafür sind 640 000 Euro vorgesehen. Über diese Erhaltungsmaßnahmen hinaus sind Ausgaben für Schulungs- und Softwarekosten für die Umstellung auf die kommunale Doppik (20 000 Euro), für die verlässliche Ganztagsbetreuung ab Januar 2018 (99 000 Euro) und den Fahrdienst für Senioren (10 500 Euro) vorgesehen. Auf der Einnahmeseite rechnet Reiser mit 22 700 Euro Gewinn durch den Forst. Die Grundsteuereinnahmen betragen im Jahr 2018 voraussichtlich 469 300 Euro.

Bei der Gewerbesteuer kalkuliert die Gemeinde mit 2,3 Millionen Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 2,5 Millionen Euro und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 188 100 Euro. Die Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2018 voraussichtlich 888 600 Euro. Gleichzeitig betragen die Umlagen zusammen gut drei Millionen Euro.