Dauchingen Chor erhält Förderung

Dauchingen (spr). Der Gemeinderat hat den evangelischen Kirchenchor der Jakobus-Gemeinde in die Vereinsförderung aufgenommen. Nach angeregter Diskussion fiel eine Mehrheitsentscheidung. Die Gemeinde fördert die ortsansässigen Vereine in vielfacher Hinsicht. Geregelt ist dies in den Vereinsförderrichtlinien. Der Evangelische Kirchenchor Dauchingen-Niedereschach hat nun die Aufnahme des Chores in diese Richtlinien beantragt.