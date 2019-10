Dauchingen Bürgermeisterwahl: 97 Prozent für Torben Dorn

Da es keinen Gegenkandidaten gegeben hatte, rückte neben dem Wahlergebnis an sich insbesondere die Wahlbeteiligung in den Fokus des Interesses. Sie betrug 39,8 Prozent und lag damit am oberen Ende von Vergleichsergebnissen ähnlicher gelegener Wahlen. Es waren 3026 Personen wahlberechtigt, 1210 Bürger hatten bei bestem Wetter den Weg an die Urne unternommen oder per Brief gewählt.

Stimmen auch für viele Dauchinger Bürger

45 Wahlzettel wurden von der Wahlkommission für ungültig erklärt, damit gab es 1165 gültige Stimmen. Mathias Schleicher als Vorsitzender des Wahlausschusses gab bekannt, dass auf Dorn 1130 Stimmen entfallen sind, 35 Wähler haben sich für andere Bürger entschieden, unter anderem sieben eben für Schleicher.