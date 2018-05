Dauchingen Bürger greifen bei Infoabend zum Feuerlöscher

Bevor die Besucher selbst einen Brand bekämpfen durften, lud Kommandant Ralf Laufer zum theoretischen Info-Teil ein. Hier ging es insbesondere um die verschiedenen Brandklassen und den damit zusammenhängenden Anwendungsbereich der Löschmittel. So gehörten brennbare Stoffe wie Holz, Kohle oder Papier zur Brandklasse A, informierte Laufer. Zur Brandklasse B zählten brennbare flüssige Stoffe, zum Beispiel Fett, Benzin oder Öl. Zum Bekämpfen der brennbaren festen Stoffe eigneten sich Wasser-Schaumlöscher wie auch Pulverlöscher, sagte Laufer. Der Nachteil des Pulverlöschers zeige sich beim Einsatz in Wohnungen oder Büros, da sich das Pulver über die Möbel verteile und so weiteren Schaden anrichte.

Bei der Brandklasse B, also bei brennbaren flüssigen Stoffen, komme das Löschen mit Schaumlöscher oder Kohlendioxidlöscher zum Einsatz. Auf keinen Fall, gerade wenn Öl oder Fett brennt, sollte man mit Wasser löschen, warnten die Feuerwehrleute. Was sonst passieren kann, demonstrierte am Beispiel einer Fettexplosion Markus Link vor dem Feuerwehrhaus.

Sechs oder neun Liter beträgt in der Regel das Fassungsvermögen eines Feuerlöschers – das reicht für neun bis zwölf Sekunden. "Er dient also nur der Erstbekämpfung eines Feuers", betonten die Instruktoren. Ganz wichtig sei es, in einem Brandfall Ruhe zu bewahren, unterstrich Laufer.