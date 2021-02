Dauchingen Bank-Immobilie steht zum Verkauf

Es wurde seinerzeit nicht offiziell bestätigt, aber gewöhnlich gut unterrichtete Kreise teilten 2018 mit, dass die große Villinger Volksbank sich vertraglich lediglich dazu verpflichtet habe, die Geschäftsstelle für mindestens drei Jahre weiter zu führen, eine langfristige Bestandsgarantie gebe es nicht. Hirt dazu: "Auch wenn unser Teileigentum am Volksbankgebäude in Dauchingen verkauft wird, so bleibt die Volksbank eG – Die Gestalterbank unverändert ihrem Standort in Dauchingen treu. Künftig werden wir im bestehenden Gebäude die bisher durch uns genutzten Räume für unsere Volksbank-Filiale anmieten. Räumlichkeiten, Automaten, Service – alles bleibt so, wie unsere Kunden es kennen und schätzen. Die bekannten Berater bleiben selbstverständlich auch vor Ort." Dies sei "ein deutliches Bekenntnis an unsere Filialstruktur und insbesondere zum Standort Dauchingen. Denn die Volksbank eG – Die Gestalterbank ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Infrastruktur in Dauchingen."

Die Bank bietet die Immobilie an der Vorderen Straße für 650 000 Euro an. Das Erdgeschoss sei "hochwertig als Bankfiliale gestaltet", heißt es im Exposée. "Hier möchte die Volksbank weiterhin als Mieter präsent sein." Von daher, so Hirt, werde man auch ausschließlich an einen Käufer veräußern, der die Miete für die Bank ermöglicht.