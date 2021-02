Dauchingen Aus der Schulküche wird eine Mensa

Platz für 54 Kinder soll geschaffen werden

Im Hinblick auf den bereits beschlossenen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsgrundschulplatz in den kommenden Jahren, soll die ehemalige Schulküche zu einer Mensa mit der maximal möglichen Platzzahl von 54 Plätzen umgebaut werden. Der vom Büro Tepass aus Dauchingen erarbeitete Entwurf wurde sowohl mit der Schulleitung als auch dem Fachamt für Lebensmittelüberwachung beim Landratsamt abgestimmt. Beteiligt wurde ebenso die Projektleitung der Ganztagsbetreuung.

Architektin Melanie Tepass hat an der digitalen Sitzung teilgenommen und die Planung vorgestellt. Die Kostenschätzung für den Umbau beträgt etwa 65 000 Euro, hinzu kommen 33 Stühle und neun Tische für insgesamt rund 3500 Euro sowie zwei Küchengeräte ("Erwärmer" und Industriespülmaschine). Die derzeit in der Lehrküche verbauten Geräte werden nicht entsorgt, sondern eingelagert, sagte Tepass auf Anfrage. Vorgesehen ist, Mitte Juli mit den Arbeiten zu beginnen, um dann pünktlich zum kommenden Schuljahr Mitte September die neue Mensa in Betrieb nehmen zu können.