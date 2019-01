Dauchingen 75-jähriges Orgeljubiläum besondere Feier

In Erinnerung brachte das Gemeindeteam den 90. Geburtstag der Organistin Anneliese Emminger, die bis dato noch die Gottesdienste mit ihrem Orgelspiel bereichert. So ließ sie sich auch an ihrem Ehrentag nicht davon abhalten und spielte im Gottesdienst selbst die Orgel. Gleichzeitig feierte sie an diesem Tag ihr 75-jähriges Orgeljubiläum und ihre 75-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor St. Cäcilia.

Gerade der Kirchenchor hatte im vergangenen Jahr Grund zu feiern. Ein Höhepunkt für den Chor war die Verleihung der Palestrina-Medaille im Juli durch den Vorsitzenden des Diözesan Cäcilienverbandes, Wolfgang Gaber und somit ein Höhepunkt in der 175-jährigen Geschichte des katholischen Kirchenchors. Lange musste die Seelsorgeeinheit auf die Neunbesetzung der zweiten Pfarrstelle warten. Im September konnte dann in Fischbach Vikar Adalbert Mutuyisugu aus Ruanda begrüßt werden.

Auch das musikalisch kulturelle Angebot fand bei den Freunden der Kirchenmusik große Beachtung. Elfriede Hoffmann, Eva Maria Mazzucca wie auch Petra Wössner brachten in ihrem Rückblick zum Ausdruck, dass ohne das große Engagement der Gemeindemitglieder viele Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären. Im Anschluss an den Jahresrückblick lud das Gemeindeteam die Gottesdienstbesucher zu einem kleinen Umtrunk in den neu renovierten Pfarrsaal ein, um auf das neue Jahr mit einem Glas Sekt anzustoßen.