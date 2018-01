Dauchingen 15 000 ehrenamtliche Stunden in 15 Jahren

Bürgermeister Torben Dorn bezeichnete die Termine als "Wellness" für Körper, Seele und Geist. Das Wort drücke aus, was die Veranstaltungen ausmachen: "Man fühlt sich wohl, man fühlt sich geborgen im Kreise der anderen Besucher und des Teams. Es ist ein bisschen wie eine Familie, die manche Senioren nicht mehr haben." Im Namen der gesamten Einwohnerschaft sprach er Dank und Anerkennung an das aktuelle Team sowie an die ehemaligen Teammitglieder aus. Ursula Kraußer, Edith Ositschan, Elfi Reinelt, Katarina Schreib und Cornelia Knappik als altuelle Mitglieder des Teams erhielten je einen Essensgutschein und einen Blumenstrauß.