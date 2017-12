Anstelle von Geschenken an die Gäste während der Einweihungsfeier der neuen Produktionsstätte in Dauchingen hat die Hechinger-Guppe eine Spende an die Nachsorgeklinik in Tannheim übergeben. Geschäftsführer Markus Duffner (links) übergab einen Scheck in Höhe von 10 000 Euro an den Klinik-Geschäftsführer Roland Wehrle. Foto: Preuß